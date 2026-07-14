Бережна після відставки уряду: Попереду багато важливих завдань і викликів

Виконуюча обов’язки віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяна Бережна після відставки уряду подякувала колишній прем’єрці Юлії Свириденко за особистий приклад професійності та людяності.

"Дякую Юлія Свириденко за довіру і співпрацю. За лідерство, яке об’єднує, задає високу планку і щодня надихає рухатися вперед. За особистий приклад професійності та людяності. Для мене велика честь працювати разом! Пам’ятаю слова, які свого часу стали для мене важливими: "Звісно, зможеш, Тетяно Василівно, звісно зможеш". Дякую за цей шлях і за можливість разом втілювати зміни", – написала Бережна в мережі Facebook, після того, як Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Також вона подякувала колегам з уряду за рік співпраці, партнерство, підтримку та спільні рішення задля розвитку України.

"Дякую кожному та кожній, хто підтримував та підтримує українську культуру. Ціную можливість працювати поруч із сильними і професійними людьми. Попереду багато важливих завдань і викликів!", – додала вона.

У вівторок Верховна Рада України прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.