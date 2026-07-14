Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні різко зросла в першій половині 2026р – ООН

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні різко зросла в першій половині 2026 року на тлі посилення атак та інтенсивнішого застосування потужного озброєння, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Як зазначається у повідомленні спеціалістів, після того як у травні було зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб за понад чотири роки, у червні цей показник було перевищено: загинули щонайменше 293 цивільні особи та 1 990 були поранені. Таким чином, червень став місяцем із найбільшою кількістю загиблих і поранених цивільних осіб з квітня 2022 року.

"Ці цифри свідчать про тривожну тенденцію до ескалації зі зростанням кількості жертв серед цивільних осіб, що є наслідком інтенсивнішого застосуванням потужного озброєння, яке є особливо смертоносним при використанні в густонаселених міських районах", – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

Вона наголосила, що ця тенденція має стати попередженням про те, що ризики, з якими стикаються цивільні особи, не лише зберігаються, а й зростають як за масштабом, так і за складністю.

За даними ООН, загалом протягом перших шести місяців цього року загинули 1 396 цивільних осіб, а 7 978 зазнали поранень, що на 37 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і на 114 відсотків більше порівняно з попереднім роком.

У своєму оновленні щодо жертв серед цивільних осіб, оприлюдненому у вівторок, ММПЛУ зазначила, що це зростання значною мірою було зумовлене далекобійними атаками РФ, які переважно вражали міські центри, розташовані далеко від лінії фронту. У період із січня по червень цього року кількість жертв серед цивільних осіб від застосування далекобійних засобів ураження, як-от ракет та безпілотників, зросла на 60 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

У районах поблизу лінії фронту безпілотники малої дальності були основною причиною загибелі та поранення цивільних осіб. У червні вони спричинили більше загиблих і поранених серед цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з 24 лютого 2022 року.

"Безпілотники малої дальності докорінно змінили умови життя цивільних осіб поблизу лінії фронту. Свідчення цивільних осіб, які були вимушені залишити прифронтові громади, дуже схожі між собою і жахають. Багато хто розповідає, що відчуває ніби безпілотники малої дальності полюють на них лише через звичайні повсякденні справи, як-от піти купити продуктів, вигуляти собаку, поїхати на велосипеді, працювати на подвір’ї або дістатися до безпечного місця", – додала Белль.

Переважна більшість жертв серед цивільних осіб була зафіксована на підконтрольній уряду України території. ММПЛУ також підтвердила випадки загибелі та поранення цивільних осіб на окупованій території, хоча їхня кількість була меншою, ніж у 2025 році.

Загалом із 24 лютого 2022 року УВКПЛ підтвердило загибель щонайменше 16 431 цивільної особи, зокрема 803 дітей, а також поранення 48 613 цивільних осіб, зокрема 2 960 дітей.