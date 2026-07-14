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Вже 200 іноземних оборонних компаній подали заявки на TrophyLab – Міноборони

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Вже 200 іноземних оборонних компаній подали заявки на TrophyLab – Міноборони
Фото: Міноборони України

Вже 200 іноземних оборонних компаній подали заявки на TrophyLab, щоб дослідити трофейну російську техніку, повідомило Міністерство оборони України.

"TrophyLab – це закрита онлайн-платформа, на якій українські та іноземні інженери можуть: • дослідити, як влаштована російська техніка; отримати для дослідження її деталі або навіть цілий зразок; використати ці знання для створення новітніх розробок", – йдеться у повідомленні Міноборони у вівторок.

Зазначено, що доступ до платформи отримують лише перевірені фахівці, які не мають зв’язків з рф.

Як повідомлялося у середині червня, Міноборони України запустило державний портал TrophyLab – єдину платформу для дослідження трофейної російської техніки та озброєння. Портал об’єднує виробників, інженерів, науковців і міжнародних партнерів для обміну результатами досліджень та розробки засобів протидії. Платформа акумулює дані від Сил оборони, ГУР, СБУ та наукових установ. Користувачі отримують доступ до креслень, технічних характеристик і результатів аналізу російського озброєння.

Наразі база TrophyLab містить понад 115 трофейних зразків, 79 категорій техніки та більше 225 проведених досліджень. Також передбачена можливість отримання окремих зразків для офлайн-вивчення.

У Міноборони зазначають, що TrophyLab допоможе швидше створювати ефективні рішення проти російського озброєння та посилить оборонні можливості України й союзників.

Подати заявку та долучитися до платформи – trophylab.mod.gov.ua

#міноборони #trophylab
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