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Сибіга анонсував візит турецького колеги до України у середу, привітав ратифікацію угоди про вільну торгівлю

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Сибіга анонсував візит турецького колеги до України у середу, привітав ратифікацію угоди про вільну торгівлю
Фото: https://mfa.gov.ua/

Ратифікація Верховною Радою Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною є важливим етапом у двосторонніх відносинах між країнами, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, анонсувавши візит турецького колеги Хакана Фідана до України 15 липня.

"Ця угода є результатом багатьох років наполегливої та іноді складної роботи, і сьогоднішнє голосування перетворює наші спільні зусилля на конкретне досягнення. Угода відкриває новий розділ у розширенні торгівлі, інвестицій та економічного співробітництва між нашими країнами, створюючи нові можливості для бізнесу та людей з обох сторін", – написав Сибіга у соцмережі Х.

За словами міністра, як стратегічні партнери, Україна та Туреччина зміцнюють не лише економічну стійкість, але й основи довгострокового процвітання та стабільності в регіоні Чорного моря та за його межами.

Сибіга привітав друга, міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, та "всіх, хто долучився до досягнення цього важливого результату".

"З нетерпінням чекаю на зустріч з Хаканом в Україні завтра, коли ми продовжимо просування нашого стратегічного партнерства в усіх сферах взаємного інтересу", – повідомив Сибіга.

#фідан #туреччина #сибіга
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