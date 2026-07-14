Сибіга анонсував візит турецького колеги до України у середу, привітав ратифікацію угоди про вільну торгівлю

Ратифікація Верховною Радою Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною є важливим етапом у двосторонніх відносинах між країнами, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, анонсувавши візит турецького колеги Хакана Фідана до України 15 липня.

"Ця угода є результатом багатьох років наполегливої та іноді складної роботи, і сьогоднішнє голосування перетворює наші спільні зусилля на конкретне досягнення. Угода відкриває новий розділ у розширенні торгівлі, інвестицій та економічного співробітництва між нашими країнами, створюючи нові можливості для бізнесу та людей з обох сторін", – написав Сибіга у соцмережі Х.

За словами міністра, як стратегічні партнери, Україна та Туреччина зміцнюють не лише економічну стійкість, але й основи довгострокового процвітання та стабільності в регіоні Чорного моря та за його межами.

Сибіга привітав друга, міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, та "всіх, хто долучився до досягнення цього важливого результату".

"З нетерпінням чекаю на зустріч з Хаканом в Україні завтра, коли ми продовжимо просування нашого стратегічного партнерства в усіх сферах взаємного інтересу", – повідомив Сибіга.