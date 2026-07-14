Лісовий після відставки уряду: Освітні реформи рідко бувають простими чи політично вигідними

Виконувач обов’язків міністра освіти і науки Оксен Лісовий після відставки уряду подякував колишній прем’єрці Юлії Свириденко за спільну роботу, за довіру та підтримку рішень у сфері освіти, які його команда в Міністерстві освіти і науки пропонувала.

"Освітні реформи рідко бувають простими чи політично вигідними. Вони потребують здатності бачити на роки вперед і ухвалювати рішення, виходячи не з політичного циклу, а з інтересів наступних поколінь. Бо освіта майже ніколи не про сьогодні й тим більше не про вчора. Вона завжди про майбутнє. Про зміни, результати яких стають помітними лише через роки. Про рішення, які не завжди є простими чи комфортними, але формують країну на десятиліття вперед", – написав Лісовий в мережі Facebook, після того, як Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Він наголосив, що саме завдяки такому спільному розумінню ролі освіти за рік роботи міністерству вдалося не лише реагувати на щоденні виклики російської агресії, а й продовжувати крок за кроком системні зміни в освіті.

Зокрема, за його словами, за цей час: уперше за багато років розпочате системне підвищення доходів педагогів і викладачів; уперше створений окремий державний механізм фінансування будівництва укриттів у дитячих садках – субвенцію обсягом 1 млрд грн; залучено майже 5 млрд грн на енергетичну стійкість шкіл, університетів і коледжів, щоб система освіти стабільно пройшла чергову зиму; забезпечено безоплатним харчуванням уже понад 1,5 млн учнів та розширено програму до 2,7 млн дітей з вересня; продовжено реалізацію реформи старшої профільної школи; відкрито 90 нових навчально-практичних центрів і лабораторій для професійної освіти; запущено нові інструменти підтримки науки, розширено базове фінансування та підтримати 40 тематик державного замовлення на дослідження.

"І це далеко не вичерпний список. Під час війни дуже легко відкласти зміни "на потім". Але освіта не має права чекати. Саме тому особливо ціную підтримку рішень, які були складними, інколи непопулярними, але необхідними для майбутнього країни. Дякую за лідерство, співпрацю та довіру", – додав Лісовий.

У вівторок Верховна Рада України прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.