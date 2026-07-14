Німеччина передала Україні 10 комплектів гідравлічного рятувального обладнання

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала від Німеччини 10 комплектів оснащення для проведення аварійно-рятувальних робіт, повідомляє ДСНС у вівторок.

"Обладнання дозволяє фахівцям ДСНС швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції та транспортні засоби. Це обладнання суттєво посилить спроможності наших підрозділів та допоможе врятувати ще не одне людське життя", – зазначив заступник Голови ДСНС України Володимир Демчук.

Оснащення було закуплено Урядом Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

"Це приклад ефективної співпраці і свідчення справжнього партнерства й дружби між Німеччиною та Україною", – підкреслила тимчасова повірена у справах Німеччини Катрін Бухгольц.

Обладнання передане у рамках проєкту "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні", який реалізується за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини і є частиною програми допомоги для розвитку в перехідний період.

Це не перша допомога ДСНС в межах проєкту, коли українські рятувальники отримують сучасну техніку та спеціалізоване обладнання і проходять навчання.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в німецькому посольстві, обладнання було закуплено урядом Німеччини на масштабні атаки Росії за останні дні.

"Після кожної атаки Росії рятувальники першими прибувають на місця ударів. Вони працюють серед руїн, бетону й металу, щоб врятувати життя. Це обладнання – шанс встигнути вчасно. Від моменту, коли українська сторона повідомила про нагальну потребу, до передачі цього обладнання минуло лише шість днів. Це приклад ефективної співпраці і свідчення справжнього партнерства й дружби між Німеччиною та Україною" , – зазначила під час передачі тимчасова повірена у справах Німеччини Катрін Бухгольц.

Як розповіли у посольстві Німеччини, передача стала черговим кроком у довготривалій співпраці між Україною та Німеччиною у сфері цивільного захисту. У межах проєкту "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні", що реалізується за дорученням уряду Німеччини, ДСНС вже отримала широкий спектр обладнання, в тому числі сучасні роботизовані комплекси LUF 60, LUF Nano, Wolf R1, LUF LOG, LUF CRV, систему подачі води LUF GP 7000 та інше спеціалізоване обладнання. Поряд із постачанням техніки проєкт забезпечує навчання рятувальників, щоб новітні технології ефективно застосовувалися під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій по всій Україні.

Проєкт "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні" реалізується за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і є частиною програми допомоги для розвитку в перехідний період.