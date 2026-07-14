Україна замовить перші 16 винищувачів Rafale зі 100 запланованих – спільна декларація президентів

Україна замовить перші 16 французьких багатоцільових винищувачів Rafale зі 100 літаків, про намір придбати які було оголошено у листопаді 2025 року, йдеться у спільній декларації президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

"Україна оголошує про замовлення на початку 16 літаків Rafale та їх озброєння зі 100 запланованих до придбання у листопаді 2025 року. Відповідне фінансування будуть запитувати в межах траншів Позики на підтримку України 2026 та 2027 років і через будь-які інші джерела фінансування", – йдеться в документі, який було опубліковано у вівторок на сайті Офісу президента.

У декларації зазначається, що перші чотири літаки Rafale будуть передані Збройним силам України після завершення підготовки українських пілотів і технічного персоналу, яка може розпочатися у Франції вже у 2026 році.

"Чотири перші літаки Rafale будуть передані Збройним Силам України після завершення циклу навчання українських пілотів та механіків, який може розпочатись у Франції вже у 2026 році", – йдеться у декларації.

Також Франція дозволить ліцензійне виробництво в Україні авіабомб AASM і крилатих ракет SCALP до кінця 2026 року.

Крім того, Україна оголошує про замовлення чотирьох франко-італійських систем SAMPT-NG.

Документ також передбачає, що Франція та Італія дозволять ліцензійне виробництво ракет Aster 30 в Україні до кінця 2026 року, а Франція підтримає розробку українських антибалістичних ракет-перехоплювачів, зокрема проєкту FREYJA, шляхом промислової кооперації та експертної підтримки.