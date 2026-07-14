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Міноборони: Замість 11 паперових медичних журналів впроваджується один електронний в системі МІС ЗСУ

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Міноборони: Замість 11 паперових медичних журналів впроваджується один електронний в системі МІС ЗСУ

Міністерство оборони України повідомило, що у ЗСУ замість 11 паперових медичних журналів впроваджується один електронний в системі МІС ЗСУ.

"Раніше військовим медикам доводилося записувати одну й ту саму інформацію про пацієнта в багато різних паперових документів. Тепер усе це замінює єдиний електронний амбулаторний журнал", йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у вівторок.

Зазначається, що в результаті такої новації медики витрачають менше часу на папери і більше – на лікування військових; уся інформація про пацієнта зберігатиметься в одному місці; довідки, направлення, документи для ВЛК та інші медичні документи можна буде оформлювати швидше

"Новий підхід не передбачає оцифрування старих форм – вони скасовуються. Відтепер дані вноситимуть безпосередньо до захищеної Медичної інформаційної системи ЗСУ", – повідомляє Міноборони.

МІС ЗСУ – це відомча Медична інформаційна система Збройних сил України, яка об’єднує дані про стан здоров’я військовослужбовців та їх лікування в єдину цифрову базу.

#міноборони #медицина #журнал
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