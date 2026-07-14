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Окупанти обстріляли багатоповерхівки у Херсоні, троє людей зазнали поранень, зокрема 17-річна дівчина – МВА

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Окупанти обстріляли багатоповерхівки у Херсоні, троє людей зазнали поранень, зокрема 17-річна дівчина – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по багатоповерхівках Корабельного району Херсону, троє людей дістали поранень, повідомив очільник міська військова адміністрація (МВА) Ярослав Шанько.

"Близько 7.15 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по багатоповерхівках Корабельного району. Пошкоджено вікна, фасади, понівечено балкони та авто, припарковане під будинком. На зараз відомо про 3 травмованих внаслідок цього артобстрілу", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що у 17-річної дівчини, жінки 54 та чоловіка 60 років – мінно-вибухові травми, контузії та гостра реакція на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.

#херсон #атаки_рф
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