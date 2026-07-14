Терехов підписав угоди з двома найбільшими об'єднаннями польських міст і назвав Ґданськ взірцем для розвитку

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов повідомив про підписання на полях Конференції з відновлення України (URC) у польському Ґданську наприкінці червня поточного року угод з Асоціацією міст Польщі та Союзом польських метрополій.

"Крок, який ми зробили, коли я підписав угоди з двома найбільшими об’єднаннями польських міст – Асоціацією міст Польщі та Союзом польських метрополій – це такий символічний перший крок місцевої дипломатії. Поки що перший, але я вважаю, що ми все одно будемо разом. І наше завдання спільне – напрацювати такі проєкти, щоб вони були цікаві і Україні, і Польщі, могли об’єднати", – сказав Терехов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також закликав залишити історичні питання для вивчення вченими. "Історія дійсно була різна, але завдання політиків сьогодні не роздивлятись у минуле, а бачити і працювати на перспективу. Ініціювати і просувати спільні проєкти, спільні ініціативи і задуми. Це об’єднують країни і народи, і таки ми будемо рухатись вперед", – наголосив мер.

Терехов повідомив, що на конференції в Ґданську була окрема подія для міста Харкова, на якому були присутні посли іноземних держав, представники банків, АПМГ, багато потенційних інвесторів, "які зараз активно цікавляться Україною". "Була дуже корисна зустріч, і там я підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на EUR47 млн, з яких EUR17 – це грант для міста Харкова. І це дуже важливо – це рівень довіри до міста і взагалі до країни", – розповів голова АПМГ.

За його словами, конференція була успішною як для Харкова, так і для всієї України, і зазначив, що "нас підтримують міжнародні партнери з багатьох країн і Європи, і не тільки Європи". "Але наші партнери і потенційні інвестори хочуть бачити системність. Ніхто не чекає, що ми просто прийдемо і скажемо: дайте нам гроші. Просто от дайте, а ми будемо робити. Вони хочуть побачити чіткий план дій, системний погляд у майбутнє, комплексні економічні реформи. Від нас чекають стратегічного розуміння, як буде далі рухатись країна, і вони готові це підтримувати", – зазначив Терехов.

Він наголосив, що Польща від самого початку війни дуже підтримувала Україну і українців "і політично, і соціально, і військово, і фінансово", і зараз "підтримує наше прагнення долучитись до європейської спільноти".

Мер Харкова поділився позитивними враженнями від самого Ґданська та зазначив, що розглядає його як взірець для наслідування.

"Ґданськ мене дуже вразив. Відверто, я не сподівався таке побачити, бо я був у Ґданську дуже-дуже давно. Сьогодні це чудове місто, дуже чисте, дуже комфортне для життя, там створені прекрасні умови для життя людей. І такий підхід відповідає моєму баченню розвитку міста Харкова. І я б дуже хотів, щоб якомога більше наших людей, наших мерів, архітекторів, побачили це місто, бо там створена чудова інфраструктура, там чудова урбаністика. Вони фактично наново відтворили своє місто, адже воно ж було майже вщент розтрощене після Другої світової війни. Вони зберегли певну автентичність, і архітектуру, і свій окремий стиль, який відрізняє їх від інших міст Польщі. Так, там є переваги, бо там є і море, і порт, і рівень заробітних плат зовсім інший, але що дуже важливо – що там дуже піклуються про місто, і дуже чисто, комфортно і красиво, і зроблено по розуму. Тобто це є прикладом", – сказав Терехов.