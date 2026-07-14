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Суд зобов'язав комунальне підприємство на Полтавщині відшкодувати майже 10 млн грн збитків за забруднення повітря

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Суд зобов'язав комунальне підприємство на Полтавщині відшкодувати майже 10 млн грн збитків за забруднення повітря
Фото: ДСНС

Полтавський районний суд підтвердив обов’язок комунального підприємства відшкодувати державі майже 10 млн грн збитків, завданих забрудненням атмосферного повітря внаслідок пожеж на звалищі, повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок.

"Звалище твердих побутових відходів у селі Макухівка Полтавського району, яке перебуває на балансі Полтавського КАТП-1628, упродовж 2024 року мало 16 пожеж. Через порушення вимог пожежної та техногенної безпеки під час горіння відходів в атмосферу потрапляли забруднювальні речовини, що завдало державі майже 10 млн грн збитків та створило небезпеку для довкілля, життя і здоров’я людей", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Прокурори довели факт забруднення атмосферного повітря та причинний зв’язок між неналежною експлуатацією звалища і завданими збитками.

У жовтні 2025 року Господарський суд Полтавської області задовольнив позов прокурорів, а Східний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін.

Таким чином касаційну скаргу підприємства залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій лишились без змін. Наразі до бюджету вже сплачено понад 5 млн грн.

Також окремо Полтавський районний суд розглядає обвинувальні акти щодо службової особи полігону, якій інкримінують порушення вимог пожежної безпеки та забруднення атмосферного повітря, а також колишнього посадовця Полтавського КАТП-1628, обвинуваченого у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

#звалище #штраф #полтавщина #пожежі
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