Суд зобов'язав комунальне підприємство на Полтавщині відшкодувати майже 10 млн грн збитків за забруднення повітря

Полтавський районний суд підтвердив обов’язок комунального підприємства відшкодувати державі майже 10 млн грн збитків, завданих забрудненням атмосферного повітря внаслідок пожеж на звалищі, повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок.

"Звалище твердих побутових відходів у селі Макухівка Полтавського району, яке перебуває на балансі Полтавського КАТП-1628, упродовж 2024 року мало 16 пожеж. Через порушення вимог пожежної та техногенної безпеки під час горіння відходів в атмосферу потрапляли забруднювальні речовини, що завдало державі майже 10 млн грн збитків та створило небезпеку для довкілля, життя і здоров’я людей", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Прокурори довели факт забруднення атмосферного повітря та причинний зв’язок між неналежною експлуатацією звалища і завданими збитками.

У жовтні 2025 року Господарський суд Полтавської області задовольнив позов прокурорів, а Східний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін.

Таким чином касаційну скаргу підприємства залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій лишились без змін. Наразі до бюджету вже сплачено понад 5 млн грн.

Також окремо Полтавський районний суд розглядає обвинувальні акти щодо службової особи полігону, якій інкримінують порушення вимог пожежної безпеки та забруднення атмосферного повітря, а також колишнього посадовця Полтавського КАТП-1628, обвинуваченого у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.