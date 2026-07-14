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Гендиректор "Укроборонпрома" Сметанін подав у відставку

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Гендиректор "Укроборонпрома" Сметанін подав у відставку
Фото: https://telegram.me/herman_smetanin_msp

Генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" (АТ "УОП") Герман Сметанін подав у відставку, про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні завершую роботу на посаді генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Переконаний, що головний здобуток – це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з Вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків", – написав він.

Конкретної причини відставки Сметанін не вказав.

Як повідомлялось, керівників двох державних підприємств звільнено з посад за порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, заявили в АТ "Українська оборонна промисловість".

Водночас на всіх підприємствах триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

Раніше повідомлялось, що посадовців "Укроборонпрому", які допустили розміщення військових складів у Вишневому, встановлено. Їх має бути притягнено до відповідальності, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п’ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об’єктів інфраструктури. Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.

Кілька днів тому "Укроборонпром" звільнив двох керівників держпідприємств, які порушили правила безпеки, розмістивши склади зі зброєю у Вишневому.

#укроборонпром #відставка #сметанін
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