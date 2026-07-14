У зоні відчуження у Київській області триває ліквідація пожежі лісової підстилки – ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) наразі ліквідували загоряння лісової підстилки у Чорнобильській зоні відчуження на площі 1 га, повідомила пресслужба відомства.

"Київщина: у зоні відчуження триває ліквідація пожежі лісової підстилки. Вогнеборці локалізували загоряння на площі 1 га. Завдяки оперативним та злагодженим діям надзвичайників вдалося зупинити поширення вогню на більші території", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що наразі радіаційний фон – у нормі.