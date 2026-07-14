Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У зоні відчуження у Київській області триває ліквідація пожежі лісової підстилки – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
У зоні відчуження у Київській області триває ліквідація пожежі лісової підстилки – ДСНС
Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) наразі ліквідували загоряння лісової підстилки у Чорнобильській зоні відчуження на площі 1 га, повідомила пресслужба відомства.

"Київщина: у зоні відчуження триває ліквідація пожежі лісової підстилки. Вогнеборці локалізували загоряння на площі 1 га. Завдяки оперативним та злагодженим діям надзвичайників вдалося зупинити поширення вогню на більші території", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що наразі радіаційний фон – у нормі.

#чорнобильська_зона #дснс #пожежі
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Терехов підписав угоди з двома найбільшими об'єднаннями польських міст і назвав Ґданськ взірцем для розвитку

Терехов підписав угоди з двома найбільшими об'єднаннями польських міст і назвав Ґданськ взірцем для розвитку

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов повідомив про підписання на полях Конференції з відновлення Укр…

Читати
АПМГ це не політичний проєкт, її робота практична і націлена на реалізацію спільних ініціатив – Терехов

АПМГ це не політичний проєкт, її робота практична і націлена на реалізацію спільних ініціатив – Терехов

Асоціація прифронтових міст та громад України (АПМГ) зараз об’єднує понад 300 громад з 12 областей країни та не є ані політичним проєктом, ані дискус…

Читати
Суд взяв під варту екскомбрига Лучанова та інших військових, підозрюваних у вбивстві братів на Київщині

Суд взяв під варту екскомбрига Лучанова та інших військових, підозрюваних у вбивстві братів на Київщині

Рокитнянський районний суд Київської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскомбригу 155-ї бригади Станіславу Лучанову, підо…

Читати