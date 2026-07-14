Українські вчені закликають міжнародних колег висловити солідарність з українською науковою спільнотою

Українські науковці закликають міжнародних колег висловити солідарність з українською науковою спільнотою та підтримати зусилля, спрямовані на збереження її наукового потенціалу.

"Ми, українські науковці, звертаємося до вас із глибоким сумом і водночас із надією на підтримку міжнародної наукової спільноти. Упродовж понад чотирьох років повномасштабної війни Російська Федерація систематично знищує наші університети, академічні інститути, лабораторії, наукові бібліотеки, музеї, дослідницькі центри та високотехнологічне обладнання. Вона нищить нашу науку, нашу культуру та нашу ідентичність… Попри все, українські вчені продовжують проводити дослідження, публікувати результати у міжнародних журналах, брати участь у міжнародних проєктах та робити свій внесок у розвиток світової науки", – йдеться у відкритому листі українських вчених до міжнародної наукової спільноти, який опублікував президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень в мережі Facebook.

У зв’язку з цим, українські науковці закликають міжнародних колег: публічно засудити систематичне знищення наукової інфраструктури України та рішуче наголосити, що напади на цивільні наукові установи є воєнними злочинами; оприлюднити заяви на підтримку української науки та українських науковців; ініціювати міжнародний моніторинг і документування фактів знищення українських наукових установ у межах зусиль із захисту світової наукової спадщини; сприяти створенню міжнародних програм відновлення української наукової інфраструктури, лабораторій та дослідницького обладнання після закінчення війни; розширити програми академічної співпраці, спільних досліджень, грантів, стажувань і підтримки українських науковців та молодих дослідників; порушувати питання захисту науки та наукової інфраструктури під час збройних конфліктів на рівні міжнародних організацій, урядів і донорських інституцій.

"Наука – це спільна спадщина людства. Захист науки означає захист майбутнього цивілізації. Навмисне знищення наукових установ порушує основоположні принципи міжнародного гуманітарного права, а також принципи свободи наукових досліджень і міжнародної академічної співпраці. Ми впевнені, що голоси провідних міжнародних організацій і наукових товариств здатні привернути увагу світової наукової спільноти до цієї проблеми та допомогти захистити українських науковців", – йдеться в лості.

Лист підписали: президент Національної академії наук України Анатолій Загородній, президент Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник, президент Національної академії медичних наук України Василь Лазоришинець, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, президент Національної академії мистецтв України Віктор Сидоренко, президент Національної академії правових наук України Володимир Журавель і голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Олександра Антонюк.