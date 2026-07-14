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Рада звільнила прем'єр-міністерку Свириденко

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Рада звільнила прем'єр-міністерку Свириденко

Верховна Рада України прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За відповідну постанову №15407 проголосували 258 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

З відставкою Свириденко йде у відставку весь склад уряду.

Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради України, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

Як повідомлялося, Свириденко народилася у 1985 році. Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет та здобула ступінь магістра за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності".

Кар’єру розпочала у 2008 році у приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської облдержадміністрації, а з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови ОДА.

У вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу президента України.

4 листопада 2021 року почала обіймати посаду першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економіки України.

17 липня 2025 року Верховна Рада призначила Свириденко на посаду прем’єр-міністра України, на якій вона змінила колишнього голову українського уряду Дениса Шмигаля, який обіймав посаду більше п’яти років.

Декілька депутатів заявляли, що Свириденко, ймовірно, буде призначена послом України у США, замість Ольги Стефанішиної, яка залишає дипломатичну службу. В той же час, джерело "Інтерфакс-Україна" заявляє, що Свириденко не розглядає для себе посаду посла.

#верховна_рада #свириденко #звільнення
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