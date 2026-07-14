АПМГ це не політичний проєкт, її робота практична і націлена на реалізацію спільних ініціатив – Терехов

Асоціація прифронтових міст та громад України (АПМГ) зараз об’єднує понад 300 громад з 12 областей країни та не є ані політичним проєктом, ані дискусійним клубом, наголошує мер Харкова, голова Асоціації Ігор Терехов.

"Сьогодні Асоціація об’єднує понад 300 громад з 12 областей країни. Разом нам вдалося сформувати порядок денний прифронтових територій, до якого прикута увага. Ми регулярно надаємо пропозиції щодо питань підтримки бізнесу, роботи підприємств, допомоги ВПО, житла, кадрової та економічної стійкості, відновлення інфраструктури й інших питань, від яких напряму залежить якість життя та добробут людей в прифронтових містах і громадах. Для мене дуже важливо, що Асоціація не перетворилася на дискусійний клуб. Наша робота максимально практична і націлена на результат", – розповів Терехов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, АПМГ веде діалог з міжнародними партнерами, залучає нові громади, обмінюється досвідом, шукає та знаходить можливості для реалізації спільних ініціатив. "І якщо ми приймаємо рішення, то ми добиваємось того, щоб за ним слідували конкретні дії, для того, щоб укріпити нашу стійкість, забезпечити життєдіяльність громад, допомогти і утримати людей. Сьогодні це головне", – наголосив мер Харкова.

Терехов зазначив, що Асоціація була створена для об’єднання зусиль на спільні виклики та вирішення спільних проблем, "і головне, що ми об’єдналися не навколо політики". "Асоціація прифронтових міст та громад – це не політичний проєкт. Він жодним чином не стосується виборів, він стосується життя людей. Ми спільно шукаємо відповіді на те, як нам витримати ці скрутні часи, як нам бути далі, як ми будемо відбудовувати наші громади, як зробити так, щоб люди поверталися, як зробити сьогодні, щоб люди не виїжджали", – сказав він.