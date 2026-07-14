Суд взяв під варту екскомбрига Лучанова та інших військових, підозрюваних у вбивстві братів на Київщині

Рокитнянський районний суд Київської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскомбригу 155-ї бригади Станіславу Лучанову, підозрюваному в організації вбивства братів на Київщині.

Відповідне рішення суд прийняв у вівторок, задовільнивши клопотання сторони обвинувачення.

"Суспільне" транслювало наживо судове засідання з обрання запобіжного заходу Лучанову.

"Клопотання…. Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного Лучанова… строком на 60 днів з утримання в державній установі Київській слідчій ізолятор", – зазначив суддя.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 5 днів.

Після оголошення ухвали суддя пояснив Лучанову, що хоч ухвала і підлягає негайному виконанню, вона не набрала чинності, тому він може подати апеляцію.

Заступник керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури Євген Слободяник після ухвали суду прокоментував журналістам заяву захисту Лучанова про відсутність в матеріалах справи згадки про підозрюваного наступним чином: "Це не відповідає дійсності. На даний час зібрано достатню кількість матеріалів, як безпосередньо підтверджують підозру".

Також прокурор зазначив, що місце вчинення Лучановим СЗЧ (самовільного залишення частини) було на території Дніпропетровської області. "На даний час вирішується питання з приводу внесення відомостей (щодо злочину СЗЧ – ІФ-У)".

В подальшому, за словами Слободяника, вказані кримінальні провадження будуть об’єднані.

"Наразі десятьом військовослужбовцям обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", – зауважив прокурор.

Раніше в ході судового засідання Лучанов заявив про незгоду з висунутою йому підозрою, втім зазначив, що готовий співпрацювати зі слідством і знаходитися під вартою, якщо слідчі вбачають ризики в застосуванні іншого запобіжного заходу.

Адвокат Лучанова наголосив, що "в матеріалах справи немає жодної згадки" про його підзахисного. За його словами, вказівку на вбивство братів давала інша людина.

Як повідомлялося, 13 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155 бригади, причетного до резонансного вбивства двох цивільних мешканців с. Калинівка (Київська обл.).

"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено", – написав він у Телеграм.

В Офісі генерального прокурора агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що екскомбрига 155 бригади Станіслава Лучанова затримано в Києві. "10 липня Лучанову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. "Суспільне" транслює наживо судове засідання з обрання запобіжного заходу Лучанову.