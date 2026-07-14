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Свириденко під час розгляду своєї відставки: Фінансова підтримка партнерів дає нам впевненість цього і наступного року

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Свириденко під час розгляду своєї відставки: Фінансова підтримка партнерів дає нам впевненість цього і наступного року

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, виступаючи у Верховній Раді під час розгляду її відставки, заявила, що завдяки діям уряду фінансова підтримка партнерів дає Україні впевненість на поточний і наступний рік.

"Головним завданням і місією для себе я обрала допомогу і турботу про українців, які щодня потерпають від війни. І разом з вами, шановні народні депутати, шановні міністри, ми працювали в усіх, без виключення регіонів, від прифронтових регіонів до західних кордонів. Ми з вами опікувалися життєво важливими питаннями, забезпечення житлом, питаннями оплати праців лікарів, вчителів, українців в школах і дитячих садочках, підприємством і захистом людей. Це головне, що ми всі маємо робити в умовах війни", – сказала Свириденко у Верховній Раді під час розгляду її відставки. 

Вона зазначила, що за її каденції уряд домігся 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу, нової програми МВФ.

"Фінансова підтримка наших партнерів дають нам впевненість цього і наступного року", – наголосила вона.

Також Свириденко зазначила, що уряду вдалося досягти відкриття двух переговорних кластерів з Європейського Союзу.

"Як рік тому головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах шалених російських атак. Росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року, це їм не вдалося. Аби підготуватися до наступної зими ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів і ми їх впроваджуємо щоденно", – додала вона.

Крім того, Свириденко нагадала про програму "Зроблено в Україні", реформи в освіті, в енергетиці і в охороні здоров’я.

"Я дуже хочу подякувати всім міністрам і всім профільним комітетам ради, що продовжуєте цю роботу, незважаючи на всі виклики. Дякую вам. Я дякую президентові України за довіру, дякую Верховній Раді за співпрацю. Дякую всім українцям за віру і невтомну працю. Я від всієї урядової команди, інституціям, державним компаніям кожного регіону хочу сказати слова вдячності за щоденну роботу і відчуття надійного плеча поруч. Дякую нашим захисникам і захисницям", – сказала Свириденко.

Як повідомлялося, 13 липня Свириденко заявила, що йде з посади, але "готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру".

Після цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос) висловив ймовірність, що її буде призначено послом України в США. В той же час, джерело "Інтерфакс-Україна" заявляє, що Свириденко не розглядає для себе посаду посла.

#свириденко #верховна_рада #відставка #бюджет
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