ВМС України заявили про знищення прикордонного корабля ФСБ "Ізумруд"

Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України знищили прикордонний корабель ФСБ РФ "Ізумруд", один із тих кораблів, що 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці, повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені", – йдеться у повідомленні ВМС у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

"Відплата неминуча. Далі буде...", – наголосили у ВМС.

ПСКР "Ізумруд" спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина: 62,5 м. Водотоннажність: близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість: до 27 вузлів.

25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові сили відкрито атакували та захопили три кораблі Військово-морських сил України (малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу"), які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Це була перша відкрита та офіційна атака регулярних військ РФ проти Збройних сил України з початку агресії у 2014 році. Тоді росіяни захопили в полон 24 українських моряків, принаймні троє з яких зазнали важких поранень під час обстрілу.

Раніше у цей день президент України Володимир Зеленський відзначив удари Військово-морських сил по акваторії Азовського моря. "Є результати і в мідлстрайках: у Геленджику уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту. Ефективна робота ВМС: близько 430 кілометрів від лінії фронту. Також були успішні відпрацювання по трьох танкерах тіньового флоту в Азовському морі", – акцентував Зеленський.

Він подякував воїнам, які успішними операціями "повертають війну туди, звідки вона прийшла" та наголосив на тому, що "цю війну треба завершувати, і всі достойні дипломатичні пропозиції на столі".