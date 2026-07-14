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Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю із Туреччиною

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Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю із Туреччиною

Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана ще у лютому 2022 року.

За відповідний закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки проголосувало у вівторок 236 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, за підсумками 12 раундів переговорів і низки експертних консультацій протягом 2011-2022 рр. прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш 3 лютого 2022 року підписали в Києві Угоду про ЗВТ між двома країнами. Документ набуде чинності після ратифікації парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.

Водночас ще у жовтні 2022 року перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко зазначала, що у зв’язку зі зміною ситуація в Україні тривають переговори з Туреччиною щодо встановлення перехідного періоду для окремих галузей виробництва, зокрема легкої промисловості.

Парламент Туреччини ратифікував угоду про вільну торгівлю з Україною на початку серпня 2024 року.

#україна #вільна_торгівля #верховна_рада #туреччина
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