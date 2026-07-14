Терехов про бюджетні ініціативи: потрібно збільшувати рівень доходів, інакше ми бідність ніколи не подолаємо

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов розповів про ініціативи до проєкту державного бюджету, особливо виділивши пріоритетне фінансування прифронтових територій та заходи зі збільшення доходів населення.

"Безумовно ініціативи будуть. Ми вже готуємо наші пропозиції, бо для нас це дуже важливе питання. В першу чергу тому, що нам необхідно забезпечити пріоритетне фінансування прифронтових територій", – сказав Терехов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про внесену Кабінетом міністрів бюджетну Декларацію на 2026-2029 роки і чи буде Асоціація прифронтових вносити свої пропозиції до проєкту бюджету.

Він зазначив, що сьогодні прифронтові міста і громади потребують особливої уваги держави, і що уряд завдяки спільній позиції з партнерами по АПМГ більше звертає увагу на їх потреби.

"Зокрема, ми бачили появу першого пакета підтримки прифронтових територій, який, хоч і був реактивним і спрямованим на вирішення точкових питань, але мав позитивний ефект. Зараз триває робота над другим пакетом рішень, до якого Асоціація також подала свої пропозиції та сподівається, що вони будуть враховані, тому що вони комплексні та довгострокові. Це, передусім, підтримка прифронтових підприємств, забезпечення кадрової стійкості, програм відновлення, страхування воєнних ризиків, підтримка громад, які перебувають під постійними обстрілами. Ми хочемо, щоб у державному бюджеті було закладене відповідне фінансування для цих вкрай необхідних ініціатив", – сказав голова АПМГ.

При цьому Терехов наголосив на необхідності підвищення доходів населення. "Дивіться, який орієнтир дає бюджетна декларація на 2027- 2029 роки? Уявіть собі, коли сьогодні уряд каже, що у нас у 2029 році мінімальна пенсія буде $66, а мінімальна заробітна плата $220. Скажіть, будь ласка, як люди будуть жити, як вони будуть існувати, коли їм потрібні продукти харчування, їм потрібні за комунальні послуги сплачувати, їм потрібно навчати дітей, їм потрібні ліки, можливо, речі якісь купувати? Як на ці кошти можливо жити? Тобто сьогодні рівень доходів потрібно збільшувати. При цьому зробити так, щоб рівень доходів зростав швидше за зростання цін. Бо інакше ми бідність ніколи не подолаємо", – сказав він.

Таким чином, за його словами, потрібні зовсім інші підходи до формування бюджетної політики. "Власне саме на вирішення цих проблем будуть спрямовані наші законодавчі ініціативи і пропозиції до державного бюджету", – повідомив Терехов.

Мер Харкова зазначив, що бюджет має бути збалансованим, і потрібно, щоб у ньому вистачало коштів і на армію, і оборонну промисловість, і на страхування військових ризиків на прифронтових територіях, але і на компенсацію різниці в тарифах, "бо це безпосередньо стосується добробуту населення, спроможності українських родин сплачувати за послуги ЖКГ". "Це ж не секрет, що населення дуже збідніло. Так, для цього є об’єктивні причини – війна, повільні темпи відновлення економіки, але коли на пенсію неможливо прожити – це дуже велика проблема. І поки що вона без рішення", – констатував він.

Терехов наголосив важливість створення робочих місць, зокрема, "для людей, які зараз воюють і боронять нашу землю, щоб вони поверталися і знали, що вони не будуть отримувати $220 на місяць в 2029 році, а будуть отримувати нормальні кошти".