Опитування: 47% підприємиць стикалися у бізнесі з сексизмом

упередженим ставленням за гендерною ознакою, сексизмом, стикалися 47% опитаних чинних підприємиць у бізнесі, 50% не мали такого досвіду.

Про це свідчать результати спільного дослідження "Жінки у бізнесі: економіка та тренди підприємництва в Україні", яке провели агенція візуальних комунікацій Top Lead і Rating Group (Соціологічної групи "Рейтинг") у співпраці з Міністерством економіки України та YouControl.

За даними дослідження, найчастіше упереджене ставлення траплялося в комунікації з наявними клієнтами (32%), всередині команди (21%), у переговорах із потенційними клієнтами або під час участі в тендерах (21%).

"Бізнес – це можливість чи необхідний крок? Більшість респонденток описують власний бізнес як можливість: 67% серед діючих підприємиць і 70% серед потенційних", – йдеться у повідомленні за результатами дослідження.

Найчастіше респондентки вважають, що бізнес – це ще сильнішою мірою можливість мати більше свободи, ніж заробляти. Особливо ця різниця видна у відповідях діючих підприємиць, де 48% відзначили свободу, а 36% – можливість більше заробляти. Навіть за однакового доходу абсолютна більшість жінок (~80% і серед чинних, і серед потенційних підприємиць) обрали б власну справу, аніж роботу за наймом.

Чинні підприємиці ще сильніше переконані, що це правильний вибір: серед них понад половина (54%) однозначно вибрала б власну справу (серед потенційних підприємиць таких 41%).

Як повідомляється, діючі підприємиці відносно більше, ніж потенційні, фокусуються на маркетингу й просуванні (44%), масштабуванні бізнесу (33%). Потенційні підприємиці відносно частіше хочуть посилити знання у фінансовому плануванні та обліку (41%), продажах (38%), юридичних питаннях і податках (35%), пошуку постачальників або партнерів (20%).

Rating Group виступила Генеральним партнером та профінансувала опитування, яке увійшло в основу дослідження. Опитування проведено у березні 2026р., вибірка – 602 жінки-підприємиці і 300 жінок, які ще не мають власного бізнесу, але хочуть його заснувати, в Україні.