Освітній омбудсмен: діти військових мають забезпечуватися безоплатним харчуванням в громаді незалежно місця реєстрації батьків

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що діти військовослужбовців мають забезпечуватися безоплатним харчуванням у закладі освіти громад незалежно від зареєстрованого місця проживання того з батьків, хто має пільгу.

"Вважаю дискримінаційним встановлення такої умови щодо наявності у військовослужбовців реєстрації місця проживання у відповідній громаді для реалізації права їхніх дітей на безоплатне харчування. Наші Захисники та Захисниці з усіх областей та населених пунктів України ціною власного життя, здоров’я і свободи боронять нашу країну та її незалежність. Саме тому важливо забезпечити можливість дітям військовослужбовців безоплатно харчуватися незалежно від того, чи зареєстровані вони у громаді, де їхня дитина здобуває освіту", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

Лещик зазначила, що у кожної громади, крім визначених законом випадків, є автономія в ухваленні рішення про надання місцевих пільг на харчування та індивідуальна фінансова спроможність і вона ухвалює такі рішення виходячи, зокрема з цього, однак вона закликає кожну громаду знаходити можливість у межах своїх місцевих цільових програм забезпечити право дітей військовослужбовців на отримання такого харчування незалежно від реєстрації місця проживання у громаді.