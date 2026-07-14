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Терехов про готовність Харкова до опалювального сезону: робимо все можливе, але не все залежить від нас

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Терехов про готовність Харкова до опалювального сезону: робимо все можливе, але не все залежить від нас

Харків розбудовує розгалужену енергетичну систему для проходження майбутнього опалювального сезону 2026/27 років, але готується до важких викликів взимку, якщо бойові дії та обстріли міста до того часу не припиняться, повідомив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов.

"Ми робимо все можливе і дуже багато робимо. Не все залежить, на жаль, від нас. Бо скільки б ми не укріпляли, наприклад, блочно-модульні котельні чи когенераційне обладнання, але 3-5 ракет, і крапка... Так, ми передбачаємо деякі дублюючі варіанти, енергоострови, компетентна команда працює над цим постійно. Ми знаємо, що потрібно готуватись перед зимою, і ми розуміємо, що ми робимо", – сказав Терехов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому він додав, що "якщо б все залежало від нас, я б сказав з впевненістю, що все буде добре". "Буде важко. Все буде залежати від того, чи буде війна чи не буде на цей час. Якщо не буде війни, ми пройдемо легко опалювальний сезон, бо ми будемо готові до нього. Якщо буде війна і будуть постійні обстріли, буде важко, як і всім містам: практично жодне місто не буде виключенням, бо єдина енергосистема", – сказав мер, зазначивши, що наслідки таких обстрілів вже можна було спостерігати раніше.

"Але я хочу, щоб ми не були песимістами. Зрештою, ми будемо робити все від нас залежне", – резюмував Терехов.

Як повідомлялося, 12 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Тереховим та обговорив, зокрема взаємодію між центральною та обласними і місцевими владами та ключові потреби громад.

"Виклики для міста дуже серйозні – Харків під щоденними російськими терористичними ударами. Важливо, що у Харкові при цьому є необхідна допомога людям та справді оперативна робота міських служб. Ми обговорили, як налаштована взаємодія між центральною та обласними і місцевими владами, ключові потреби наших громад і перспективи виконання тих рішень, які готуються. Плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади", – написав Зеленський за підсумками зустрічі.

#харків #терехов #опалювальний_сезон
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