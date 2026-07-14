Екскомбриг Лучанов, підозрюваний в організації вбивства братів на Київщині: з підозрою не згоден, готовий співпрацювати зі слідством

Екскомбриг 155-ї бригади Станіслав Лучанов, підозрюваний в організації вбивства братів на Київщині, заявив про свою незгоду з висунутою йому підозрою, втім зазначив, що готовий співпрацювати зі слідством і знаходитися під вартою, якщо слідчі вбачають ризики в застосуванні іншого запобіжного заходу.

"З підозрою я не згоден, готовий співпрацювати зі слідчим", – сказав Лучанов у вівторок в ході судового засідання Рокитнянського районного суду Київської області з розгляду клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваний зазначив, що, якщо слідчі вбачають якісь ризики, то він згодний із запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою до з'ясування всіх обставин.

Адвокат Лучанова наголосив, що "в матеріалах справи немає жодної згадки" про його підзахисного. За його словами, вказівку на вбивство братів давала інша людина.

"Суспільне" транслює наживо судове засідання з обрання запобіжного заходу Лучанову.

Як повідомлялося, 13 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155 бригади, причетного до резонансного вбивства двох цивільних мешканців с. Калинівка (Київська обл.).

"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено", – написав він у Телеграм.

В Офісі генерального прокурора агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що екскомбрига 155 бригади Станіслава Лучанова затримано в Києві. "10 липня Лучанову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. "Суспільне" транслює наживо судове засідання з обрання запобіжного заходу Лучанову.