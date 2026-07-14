Приватні маршрутки в Києві з 15 липня стануть дешевшими за комунальний транспорт

Приватні столичні перевізники у вівторок почали масово попереджати про підвищення вартості проїзду – переважно з 20 грн до 25 грн – з 15 липня, коли за рішенням міської влади Києва проїзд комунальним транспортом подорожчає з 8 до 30 грн, передають кореспонденти агентства "Інтерфакс-Україна" та повідомляють учасники групи у Facebook "Пасажири Києва".

Як повідомлялося, останній раз приватні столичні перевізники піднімали ціни у березні цього року – переважно з 15 до 20 грн – та називали серед основних причин подорожчання нафтопродукті у зв'язку із військовими діями на Близькому Сході та подорожчанням зарплат.

Таким чином близько чотирьох місяців проїзд у маршрутках був в 2,5 рази дорожчий за проїзд у комунальному транспорті, тоді як з 15 липня він буде трохи дешевшим. За даними "Пасажирів Києва", на деяких коротких маршрутах, як от №241, ціна зросте з 10 грн до 20 грн, тож різниця на них буде ще відчутнішою.

Київ під час збільшення проїзду транспорту задекларував, що для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, діятиме система знижок: 10-19 поїздок – 28,90 грн, 20-29 – 27,80 грн, 30-39 – 26,60 грн, 40-49 – 25,50 грн; та 50 поїздок – 25 грн.

Вартість безлімітного місячного проїзного встановлена на рівні 3656 грн, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, тоді як учні під час літніх канікул – 25%, а упродовж навчального року користуватимуться комунальним транспортом безкоштовно.