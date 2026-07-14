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Госэтнополитики просит суд прекратить деятельность аффилированного с РПЦ монастыря "Голосеевская пустынь" УПЦ (МП)

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Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск в Шестой апелляционный административный суд о прекращении деятельности монастыря "Свято-Покровская Голосеевская Пустынь" Киевской митрополии Украинской православной церкви, который признан аффилированным с Русской православной церковью (РПЦ).

В частности, Государственная служба по этнополитике просит суд ликвидировать данную религиозную организацию, а также передать в собственность государства имущество, средства и другие активы, находящиеся в собственности монастыря, за исключением культового имущества.

Как сообщалось, "Следствие.Инфо" разоблачило подпольную школу, которая работает в монастыре Московского патриархата в Голосеевском районе Киева. Журналисты установили, что в школе, которую называют "семейный клуб", обучаются 60 детей – с 1 по 9 класс. Их учат по советским учебникам, а в расписании есть предмет "славянский язык", который на самом деле – русский. Также журналистам удалось установить, что две официальные школы прикрывают деятельность пророссийской организации – там лежат документы этих 60 детей, и они делают вид, что дети учатся в них.

Министр образования и науки Оксен Лисовый дал устное поручение главе Государственной службы качества образования Украины безотлагательно начать проверку учреждений, в которых дети фиктивно числились как ученики.

Позже под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры следователи Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по фактам, обнародованным журналистами.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявила, что в деятельности пророссийской подпольной школы на территории монастыря в Киеве есть признаки ряда нарушений, от пропаганды и нелегальных образовательных услуг до нарушения прав на образование детей. При этом она отметила, что довольно часто образовательная деятельность в Украине фактически осуществляется без наличия у учреждения или организации лицензии, однако повлиять на такие случаи крайне сложно.

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка заявил, что нарушение языкового законодательства в деятельности "подпольной школы" установить невозможно.

13 января стало известно, что настоятель монастыря "Голосеевская пустынь" Федор Андроник (Исаакий Ворзельский) покинул территорию Украины на следующий день после публикации о деятельности подпольной школы на территории монастыря и, вероятно, находится на территории Молдовы.

В конце января Госэтнополитики начало исследование аффилированности монастыря "Голосеевская пустынь" УПЦ (МП) с РПЦ, и 24 марта заявило, что выявило признаки аффилированности монастыря с РПЦ, 25 марта вынесло предписание об устранении нарушений, а 19 мая признало монастырь аффилированным с Русской православной церковью.

 

#госэтнополитики #упц_мп
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