Зеленський подякував воїнам Сил оборони за далекобійні санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавні далекобійні удари Сил оборони України по об'єктах російської нафтохімічної галузі та тіньового флоту РФ.

"У Башкортостані уражено нафтопереробний завод. Це близько 1 300 кілометрів від лінії фронту. Дякую підрозділам ССО ЗСУ та СБУ за влучність. У Краснодарському регіоні воїни СБС, ГУР і СБУ завдали удару по Афіпському НПЗ. Відстань – близько 400 кілометрів від лінії фронту", – написав Зеленський у Телеграм.

Президент також відзначив удари Військово-морських сил по акваторії Азовського моря.

"Є результати і в мідлстрайках: у Геленджику уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту. Ефективна робота ВМС: близько 430 кілометрів від лінії фронту. Також були успішні відпрацювання по трьох танкерах тіньового флоту в Азовському морі", – акцентував Зеленський.

Він подякував воїнам, які успішними операціями "повертають війну туди, звідки вона прийшла" та наголосив на тому, що "цю війну треба завершувати, і всі достойні дипломатичні пропозиції на столі".