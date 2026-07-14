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Зеленський подякував воїнам Сил оборони за далекобійні санкції проти РФ

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Зеленський подякував воїнам Сил оборони за далекобійні санкції проти РФ
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавні далекобійні удари Сил оборони України по об'єктах російської нафтохімічної галузі та тіньового флоту РФ.

"У Башкортостані уражено нафтопереробний завод. Це близько 1 300 кілометрів від лінії фронту. Дякую підрозділам ССО ЗСУ та СБУ за влучність. У Краснодарському регіоні воїни СБС, ГУР і СБУ завдали удару по Афіпському НПЗ. Відстань – близько 400 кілометрів від лінії фронту", – написав Зеленський у Телеграм.

Президент також відзначив удари Військово-морських сил по акваторії Азовського моря.

"Є результати і в мідлстрайках: у Геленджику уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту. Ефективна робота ВМС: близько 430 кілометрів від лінії фронту. Також були успішні відпрацювання по трьох танкерах тіньового флоту в Азовському морі", – акцентував Зеленський.

Він подякував воїнам, які успішними операціями "повертають війну туди, звідки вона прийшла" та наголосив на тому, що "цю війну треба завершувати, і всі достойні дипломатичні пропозиції на столі".

 

#ссо #зеленський
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