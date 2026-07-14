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Рада врегулювала права та умови служби для мобілізованих засуджених

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Рада врегулювала права та умови служби для мобілізованих засуджених

Верховна Рада врегулювала права та умови служби для мобілізованих засуджених (тих, кого звільнили умовно-достроково для служби за контрактом).

За відповідний проєкт закону (№15225) про внесення змін до деяких законів щодо проходження військової служби особами, умовно-достроково звільненими (УДЗ) від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом у цілому проголосували 309 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Законопроєкт вносить зміни до двох законів України.

Зміни до закону про захист військовослужбовців запроваджують для військових, які пішли служити за контрактом із місць позбавлення волі, такі ж права, як і для інших бійців. Зокрема, такі військові мають право на щорічну основну відпустку, а також додаткову відпустку, якщо вони повернулися з полону. Законопроєкт також розширює список місць, де такі особи можуть проходити реабілітацію та лікування за рішенням ВЛК (військово-лікарської комісії). Крім того, законопроєкт гарантує жінкам-військовослужбовицям із цієї категорії право на декретну відпустку (у зв'язку з вагітністю та пологами).

Зміни до закону про військовий обов'язок дозволяють переводити (переміщувати) військовослужбовців з цієї ж категорії до інших підрозділів Збройних Сил України. Законопроєкт також розширює перелік причин, через які вони можуть достроково розірвати контракт і звільнитися з армії.

#мобілізація #рада #засудженні
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