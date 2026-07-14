Безкоштовний проїзд у Харкові був свідомим рішенням, але потребує дедалі більшого фінансування – мер

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов наголошує, що запровадження безкоштовного проїзду в місті після початку повномасштабного вторгнення РФ було свідомим та безальтернативним рішенням, необхідним для підтримки жителів міста та внутрішньо переміщених осіб, але воно стало можливим в умовах повної відсутності приватних перевізників.

"Це ніякий не експеримент – це свідоме рішення, бо іншого вибору не було і не може бути під час війни, особливо для таких великих міст, як місто Харків. Сьогодні Харків має 1 млн 300 тис мешканців, серед яких 217 тисяч – це вимушені переселенці, не забувайте про це. Крім цього – хтось знає, хтось не знає – але ми ще безкоштовно годуємо людей один раз на добу, щодня ми видаємо людям по 58 тисяч порцій… Це, звісно, підтримка кожної родини. Хтось може критикувати це рішення, хтось підтримувати, але ми дійсно зробили те, що поки що не вдалося нікому – у нас весь транспорт є комунальною власністю міста Харків. У нас немає приватного перевізника, як в інших містах", – сказав Терехов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, запровадженню такої моделі в інших містах перешкоджає саме наявність приватних перевізників. "Вони розподіляють ці маршрути, у них є певні договірні умови і збирають кошти з приватних перевізників і все. А у нас якщо взяти і метрополітен – а він має найвищі показники дофінансування в усіх містах – і взяти трамваї, тролейбуси, то вони є не приватними, а вони є комунальними. І кожне місто сьогодні дотує ці види транспорту. Але що стосується міста Харкова, ми так вирішили зробити проїзд безкоштовним. Це наша відповідальність і це наша місія перед людьми, щоб люди знаходились в більш-менш комфортних умовах. Бо сьогодні таких руйнацій, які є в місті Харкові, не має жодне місто в Україні… Нам сьогодні потрібно підтримувати наших людей і робити все, щоб вони залишалися в місті, щоб вони поважали своє місто, а харків'яни обожнюють своє місто", – сказав мер.

При цьому міський голова зазначив, що це рішення потребує дедалі більшого фінансування. "Сьогодні безкоштовний проїзд – непросте рішення. Так, він потребує фінансування і ця потреба збільшується. Коли ми починали бюджетний рік, ціна на енергоносії була одна, а зараз вона зовсім інша, підвищилась. І на паливно-мастильні матеріали, і на електроенергію підвищилась. Але ми тримаємося, робимо все для того, щоб утримувати громадський транспорт. І моя мета, щоб у Харкові був безкоштовний громадський транспорт і під час війни, і після завершення війни. Бо ми маємо такі приклади інших міст. Як це зробити? В багатьох випадках буде залежати від того, як ми зробимо економічну модель міста Харкова, який буде бюджет міста Харкова, як швидко ми будемо відбудовуватись, відновлюватись, як ми будемо створювати власну систему генерації", – сказав Терехов.

Також він повідомив, що має намір розбудови після війни трамвайної мережі в Харкові на іншому технологічному рівні, ніж існує, і повідомив, що ще перед війною велися перемовини щодо організації спільного підприємства з виготовлення нового рухомого складу.

"Я дуже хочу, щоб війна закінчилася, і ми дуже багато зробимо щодо трамвайних маршрутів. У нас свого часу був іноземний консультант, з яким ми працювали за кошти грантові міжнародної фінансової інституції, і у нас розроблена схема доцільності, які доцільно залишити маршрути, в яких районах їх збільшити, як це зробити… Я дуже хочу, щоб у нас були трамваї, по-перше, власного виробництва, спільного з інвесторами, і зовсім іншого класу, і на зовсім інших рейках вони ходили", – сказав мер.

Також він заявив, що не має наміру закривати існуючі лінії у місті, як це траплялося у минулі роки, в тому числі і під час війни. "Ми не будемо помилок допускати… Ні в якому разі прибирати ми нічого не будемо, будемо тільки нарощувати", – сказав Терехов.