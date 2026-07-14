Розпочалися основні сесії вступних випробувань до аспірантури – УЦОЯО

У вівторок, 14 липня, розпочалися основні сесії вступних випробувань для вступу до аспірантури, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Інформацію про дату, час і місце проведення тестування розміщено в персональних кабінетах учасників вступних випробувань. Рекомендуємо заздалегідь перевірити ці дані та спланувати маршрут до пункту тестування", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що учасники єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ), які з поважних причин не мають змоги взяти участі в основній сесії вступного випробування, можуть пройти тестування під час додаткової сесії.

Для цього слід протягом трьох календарних днів із дня проведення тестування, у якому учасник мав брати участь (з урахуванням дня проведення), подати до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як повідомлялося, основна сесія вступних випробувань до магістратури проходила з 26 червня до 14 липня, а охочі вступити до аспірантури складатимуть випробування із 14 до 29 липня.

На вступні в магістратуру і аспірантуру в 2026 році зареєструвалося понад 120 тис. вступників.

Джерело: https://testportal.gov.ua/rezultaty-osnovnoyi-sesiyi-yevi-2026-dlya-vstupu-do-magistratury-vzhe-rozmishheno-v-kabinetah-uchasnykiv/