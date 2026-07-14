Усі учасники основної сесії ЄВІ до магістратури отримали результати у персональних кабінетах – УЦОЯО

Усі учасники основної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу до магістратури отримали свої результати за шкалою 100-200 балів у кабінетах учасників вступних випробувань, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Орієнтовну кількість набраних балів вони бачили на платформі одразу після завершення виконання завдань екзаменаційної роботи, офіційну ж інформацію про результати розміщено в кабінетах учасників вступних випробувань", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Також у кабінетах вступників до магістратури розміщено картки результатів, у яких відображено всі надані відповіді, правильні ключі до завдань та кількість набраних балів.

"Важливо пам'ятати, що ЄВІ вважають успішно складеним лише в тому разі, якщо вступник набрав необхідну кількість тестових балів як з іноземної мови, так і за виконання завдань тесту загальної навчальної компетентності", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, основна сесія вступних випробувань до магістратури проходила з 26 червня до 14 липня, а охочі вступити до аспірантури складатимуть випробування із 14 до 29 липня.

На вступні в магістратуру і аспірантуру в 2026 році зареєструвалося понад 120 тис. вступників.