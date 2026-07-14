Болгарія виходить із Коаліції охочих – Bloomberg

Прем'єр міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Болгарія більше не входитиме до складу так званої Коаліції охочих – групи країн, які підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні", – заявив Радев журналістам у вівторок. "Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка нарешті покладе край ескалації".

Як пише видання, Радев, який відкрито критикує надання військової допомоги Україні, неодноразово відкидав звинувачення в тому, що він підтримує позицію Росії у війні. Він заявляв, що виступає за "прагматичні" відносини з Кремлем.

Болгарія, яка брала участь у попередніх зустрічах Коаліції, не була представлена на зустрічі в Парижі.