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Учасники корупційних схем з уряду мають йти під суд, а не у відставку – Порошенко

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Учасники корупційних схем з уряду мають йти під суд, а не у відставку – Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/07/14

Всі урядовці, які стали фігурантами "Міндічгейту" та інших корупційних скандалів, мають нести кримінальну відповідальність, а не відбутися відставками, сказав народний депутат України Петро Порошенко під час виступу у парламенті.

Він зазначив, що нинішній міністр оборони, за якого голосувала "Євросолідарність", – єдиний, хто намагався почати реформу оборонного сектора.

"Сьогодні дуже важливий день. День, коли треба говорити про відповідальність парламенту, уряду і президента за прийняті рішення. Два місяці я утримувався від критичних зауважень на адресу влади і президента. Два місяці після зустрічі на Банковій я мав надію, що мене почули. І тема коаліції національної єдності, тема уряду національної єдності, і тема припинення війни шляхом припинення вогню є базовою", – підкреслив Порошенко.

"Сьогодні, на жаль, є поховання цих надій. Я хотів би кожному з вас, хто голосував 17 липня минулого року, нагадати, які обіцянки ви чули. Я хотів би нагадати, що відбулося менше ніж за рік. Через два тижні відбувся атака на незалежну антикорупційну інфраструктуру і картонковий Майдан. Через місяць відбувся "Міндічгейт", коли половина тих, за кого ви голосували, отримала підозри через пряму участь в корупційних оборудках", – нагадав він.

"Хочу наголосити, що єдиний міністр, якого підтримала "Європейська Солідарність" і несе повну відповідальність за це голосування – це єдине, що можна хоч щось позитивне згадати з діяльності уряду. Це і відновлення реальних, конкурентних процедур при закупівлі озброєння, це і питання експорту для українських виробників зброї того, що держава не здатна купити. І хоч якийсь підхід до воєнної реформи, включно з демобілізацією і контрактами. Нічого більше ніхто з уряду не запропонував", – сказав він.

 

#євросолідарність #порошенко #вру #корупція
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