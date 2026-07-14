В Харкові обстрілами пошкоджено 10 тис. житлових будинків, 4 тис. вже відновлено, знищено кілька пам'яток архітектури – мер

Харкову бракує коштів на відновлення пошкодженого обстрілами житла, однак наразі вже вдалося відновити 4 тис. з 10 тис. житлових будинків у місті, повідомив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов.

"Руйнування в місті Харкові набагато більші, ніж в інших містах: 160 тисяч мешканців без даху над головою залишилися. Якщо взяти статистику, вона дуже сумна, бо практично 13 тисяч об'єктів було розтрощено, серед яких практично 10 тисяч житлових будинків, приблизно порівну приватних та багатоповерхових. За цей час ми практично відновили 4 тисячі будинків… Так, у нам дуже бракує коштів. Ми починали за власні кошти відновлювати, потім нам держава там трошки дала, і я вдячний за те, що дали, але ж не вистачає", – розповів Терехов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що у поточному році, "на жаль, ми не отримали ще жодної копійки державних коштів на відбудову". "Є прогнози, є обіцянки, але поки що не отримали нічого. Втім, ми не зупиняємось, ми працюємо", – сказав мер.

Крім цього, за його словами, у Харкові пошкоджені об'єкти генерації, критичної інфраструктури, а також будівлі шкіл, дитячих садків, лікарень, але до 1 вересня в місті вже працюватиме десять підземних шкіл.

"Незважаючи на все, ми вже побудували дев'ять шкіл до 1 вересня, ще одна буде збудована – десять шкіл у нас буде під землею. І починали виключно за власні кошти, і це була наша ініціатива, наш проєкт… Зараз будуємо дитячий садочок перший під землею і тут вже є співфінансування між державою і власними коштами", – розповів Терехов.

Голова АПМГ повідомив, що проєкт підземної школи було надано також і Запоріжжю, іншим містам, і наголосив, що цьому потрібно приділяти увагу.

"Сьогодні критично не вистачає на відбудову, перш за все, коштів, а, друге – кадрів, людей, бо тільки наші комунальників хлопців та дівчат, які пішли воювати за часи війни більш ніж тисяча людей. Тобто, ця проблематика є", – сказав мер.

Терехов також розповів, що в Харкові пошкоджено багато пам'яток архітектури, і всі з них відновити не вдасться, "бо є те, яке зовсім розбиті, їх неможливо відбудувати". "Але переважну більшість вдасться, і дуже важливо їх відбудувати, бо це наша історія, автентичність, і для нас це дуже важливо сьогодні, щоб ми після себе теж залишили нашому наступному поколінню пам'ятки архітектури… Це величезна проблема в плані коштів, але це і наша відповідальність", – сказав він.

При цьому мер припустив, що замість повністю знищених об'єктів можуть бути зведені репліки. "Будемо думати, радитись з людьми, з харків'янами. Над цим будемо працювати з істориками, з архітекторами. Я дуже хочу, щоб ми пам'ятки архітектури, які ми можемо відновити, відновили, які не можемо, подивилися, як зробити так, щоб все ж таки історія була збережена", – сказав Терехов.

Він назвав жахливою подією руйнування Харківського художнього музею і повідомив, що там загинула частина колекції, яка не була звідти вивезена, хоча попередньо було надане безпечне приміщення для її зберігання. Мер зазначив, що сам музей є не міською власністю, а обласною, але "ми робили те, що потрібно було робити, і ми зробили те, що ми змогли".

"Я дуже хочу, щоб всі картини, які були врятовані, було відновлено і потім після війни виставлено в Художньому музеї, який, вважаю, потрібно відновити і зробити так, щоб люди розуміли, що це історія всього світу", – резюмував Терехов.