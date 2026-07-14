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Рада продовжила строк дії воєнного стану на 90 діб

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Рада продовжила строк дії воєнного стану на 90 діб

Верховна Рада затвердила указ президента України Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану.

За відповідний законопроєкт № 15401 у цілому проголосували 313 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Воєнний стан продовжується з 05 години 30 хвилин 2 серпня 2026 року на 90 діб – до 31 жовтня 2026 року.

Як повідомлялося, український парламент продовжує строк дії воєнного стану вже вдвадцяте, починаючи з 24 лютого 2022 року, з дня повномасштабної агресії Російської Федерації проти України.

#воєнний_стан #рада
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