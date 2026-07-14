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Київрада поверне до бюджету столиці 1,25 млрд грн, спрямує їх на втілення Плану стійкості – Кличко

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Київрада поверне до бюджету столиці 1,25 млрд грн, спрямує їх на втілення Плану стійкості – Кличко
Фото: Київська міська державна адміністрація, CC BY 4.0, кадровано

Київрада на засіданні 14 липня планує внести зміни до бюджету столиці, повернувши раніше передані державі 1,25 млрд грн у бюджет міста, та спрямувати їх на роботи з побудови резервної системи теплопостачання, повідомив мер Віталій Кличко.

"Сьогодні Київрада має ухвалити, необхідні для оперативного втілення заходів Плану стійкості, які впроваджує столиця. Зокрема, йдеться про внесення змін до бюджету Києва. Вони полягають в тому, що 1,25 млрд грн, які місто в травні цього року передбачило передати з місцевого в державний бюджет, ми повертаємо в бюджет столиці", – написав він у телеграм у вівторок.

За його словами, ці кошти планується "спрямовувати на роботи, які здійснює "Київтеплоенерго", – на побудову резервної системи теплопостачання, інші критично важливі заходи для стійкості Києва".

Кличко зазначив, що "ці кошти ми виділяли як частину домовленостей з державою про розподіл зон відповідальності у втіленні Плану стійкості столиці. Однак Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, через свої бюрократичні перепони, не може освоїти ці кошти. А отже, створення резервної системи теплопостачання столиці доведеться здійснювати самотужки. На жаль, втративши час".

"Також розглянемо інші питання, що стосуються Плану стійкості", – додав він

Як повідомлялося, у травні 2026 року столична влада вирішила перерозподілити 1,25 млрд грн, спрямувавши ці кошти державі (Державному агентству відновлення) на закупівлю теплотехнічного обладнання для розбудови резервних систем. У рамках підготовки до опалювального сезону загальна потреба оцінювалася у 30 млрд грн, тому фінансування розподілили порівну між бюджетом Києва та державним бюджетом.

 

#київрада #бюджет #кличко
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