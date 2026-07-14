Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Делегація Ватикану на чолі з кардиналом Маттео Дзуппі прибула з візитом до України

1 хв читати
Додати як джерело

Делегація Святого престолу приїхала з візитом до України та відвідала табір для утримання полонених військових РФ, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у вівторок.

"Кардинал Маттео Дзуппі ознайомився з умовами, які згідно з Третьою Женевською конвенцією Україна забезпечує для полонених, які мають різне громадянство. Ці умови є необхідними для утримання та збереження здоров'я обмінного фонду, адже кожне життя полоненого російської армії – це в майбутьному врятоване життя українського воїна, який перебуває в російській неволі", – підкреслюється у повідомленні у Телеграм.

Також під час візиту кардинал Маттео Дзуппі зазначив: "Папа Лев XIV передав, що він молиться за мир, і щоби всі полонені якнайшвидше повернулися додому".

Крім того, КШППВ підкреслив, що Україна також потребує візитів представників міжнародних структур та духовенства до місць утримання українських військових та цивільних у країні-агресорці та на тимчавово окупованих територіях.

Станом на зараз Україна змогла врятувати з російської неволі вже 9613 громадян.

#візит #ватикан
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок останніх атак РФ без світла – частина споживачів у 7 областях, ще в 3 негода знеструмила 72 н. п.

Внаслідок останніх атак РФ без світла – частина споживачів у 7 областях, ще в 3 негода знеструмила 72 н. п.

Станом на ранок 14 липня внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дн…

Читати
Багатонаціональні сили, які розгорнуть в Україні після припинення бойових дій, проведуть навчання в "сусідніх країнах" у "найближчі місяці" – Макрон

Багатонаціональні сили, які розгорнуть в Україні після припинення бойових дій, проведуть навчання в "сусідніх країнах" у "найближчі місяці" – Макрон

Багатонаціональні сили, які планується розгорнути в Україні після припинення бойових дій, розпочнуть навчання в "сусідніх країнах" у "найближчі місяц…

Читати