Делегація Ватикану на чолі з кардиналом Маттео Дзуппі прибула з візитом до України

Делегація Святого престолу приїхала з візитом до України та відвідала табір для утримання полонених військових РФ, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у вівторок.

"Кардинал Маттео Дзуппі ознайомився з умовами, які згідно з Третьою Женевською конвенцією Україна забезпечує для полонених, які мають різне громадянство. Ці умови є необхідними для утримання та збереження здоров'я обмінного фонду, адже кожне життя полоненого російської армії – це в майбутьному врятоване життя українського воїна, який перебуває в російській неволі", – підкреслюється у повідомленні у Телеграм.

Також під час візиту кардинал Маттео Дзуппі зазначив: "Папа Лев XIV передав, що він молиться за мир, і щоби всі полонені якнайшвидше повернулися додому".

Крім того, КШППВ підкреслив, що Україна також потребує візитів представників міжнародних структур та духовенства до місць утримання українських військових та цивільних у країні-агресорці та на тимчавово окупованих територіях.

Станом на зараз Україна змогла врятувати з російської неволі вже 9613 громадян.