Мер Харкова: в місті 1,3 млн харків'ян і 217 тис ВПО, 160 тис жителів без даху над головою

Відновлення житла є однією з ключових умов повернення харків'ян додому, оскільки зараз через обстріли 160 тис жителів Харкова лишилися без даху над головою, наголошує мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов.

"У Харкові до війни проживало 1 млн 560 тисяч людей. Крім цього, ми мали студентство, приблизно 300 тисяч студентів, які постійно проживали в нашому місті. Крім цього, ми мали приблизно 100 тис людей з агломерації, які приїжджали працювати на робочий тиждень, а потім на вихідний виїжджали з міста, відпочивали, а потім поверталися і працювали. Під час перших місяців війни, на кінець березня 2022 року, вже практично 300-350 тисяч людей виїхали. Зараз (у місті – ІФ-У) трошки більше, ніж 1 млн 300 тис населення і 217 тис вимушених переселенців", – розповів Терехов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, більшість харків'ян, які виїхали, мріють повернутися додому, часто відвідують місто, але остаточно готові повертатися лише за певних умов.

"Перш за все, це безпека – це зрозуміло, бо якщо буде безпечно – це перша умова для того, щоб вони поверталися. Друга умова – це житло. Уявіть собі, що сьогодні тільки у Харкові 160 тисяч мешканців міста залишилося без даху над головою. Якщо буде житло, то це теж вектор повернення. Ще один аспект – робота, але звісно не на $220 за місяць, а зовсім інша – оплачувана, перспективна. І тоді люди будуть повертатися", – сказав мер.

За словами Терехова, першим сигналом, що країна відроджується, має бути саме активне будівництво. "Мова не тільки про доступне, соціальне житло для людей – будівельна галузь може стати локомотивом для всієї економіки. ЇЇ розвиток запустить і підштовхне весь процес відновлення. Простий приклад: якщо створити одна робоче місце на будівниці, то воно дає 5-6 робочих місць у суміжних галузях. Поряд із будівництвом житла – розвиток промисловості. Запуск високотехнологічних виробництв. Створення нових робочих місць для висококваліфікованих фахівців. Одночасно, розвиток соціальної інфраструктури – школи, лікарні, дитячі садки", – сказав він.

При цьому мер Харкова переконаний, що "це потрібно починати робити вже зараз". "Не можна чекати закінчення війни, бо будемо втрачати населення, особливо молодь. Якщо ми втратимо молодь, то буде дуже важко", – наголосив Терехов.

Він також зазначив, що в Україні зараз понад 4,5 млн вимушено переміщених осіб. "Це наші люди, вони свідомо обрали своє життя в Україні, і нам сьогодні потрібно зберегти цих людей і допомогти їм. Бо вони в буквальному сенсі сидять зараз "на валізах" і розмірковують: залишатися чи їхати… Потрібно, щоб люди почали нормально жити, перестали відчувати себе біженцями у власній країні. Щоб вони були забезпечені житлом, забезпечені роботою. Щоб їх діти нормально ходили до школи, дитячих садочків. Щоб люди повернулись, або спокійно обрали для себе нову громаду, в якій вони будуть постійно жити, інтегрувались в цю громаду. Тільки тоді ми зможемо вважати, що проблематика знята", – сказав голова АПМГ.

Він також виступив категорично проти залучення мігрантів в Україну. "Я за те, щоб у нас навчалися студенти іноземні, і це дуже важливо для нас, бо це і економіка. У нас чудові ВИШі, у нас шалений кадровий потенціал наших науковців, викладачів, і потрібно цим користуватися і заробляти валюту для держави і для університетів. Але я за те, щоб Україна створювала робочі місця перш за все для українців. Для людей, які зараз воюють і боронять нашу землю, щоб вони поверталися і знали, що вони не будуть отримувати $220 на місяць в 2029 році, а будуть отримувати нормальні кошти… А якщо ми привеземо дешеву робочу силу, заповнимо всі вакансії, де будуть наш люди?", – сказав мер Харкова.

"Сьогодні, я вважаю, що Україна сплачує дуже велику ціну за територіальну цілісність і за те, щоб була демократична країна. Але я дуже хочу, щоб, перш за все, на першому місці у нас були наші громадяни. Нам потрібно повертати людей. І якщо ми створимо всі ці умови, створимо робочі місця, якщо люди побачать тут свою перспективу – ми подолаємо кризу і в економіці і в демографії. Всього вистачить. Ми зможемо", – резюмував Терехов.