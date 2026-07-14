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Генштаб ЗСУ: Уражено два НПЗ, район перевантаження кораблів, танкери, суховантажі та інші військові об'єкти противника

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Генштаб ЗСУ: Уражено два НПЗ, район перевантаження кораблів, танкери, суховантажі та інші військові об'єкти противника
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтопереробного комплексу "Газпром нафтохім Салават" (Башкортостан, РФ), нафтопереробного заводу "Афіпський", району перевантаження кораблів у районі Геленджика (обидва – Краснодарський край, РФ), п'яти танкерів, п'яти суховантажів та рейдового буксиру в акваторії Азовського моря та логістичних об'єктів на тимчасово окупованій територій України.

"У ніч на 14 липня 2026 року… уражено нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават"

у Республіці Башкортостан РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

За інформацією військових, вчергове завдано ураження нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ.

"Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Афіпський НПЗ має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня росії, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб держави-агресора. Задіяний у забезпеченні російської армії", – розповіли у Генштабі.

Окрім цього уражено район перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю РФ, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення функціонування морської та військової логістики ворога. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Також у Генштабі підтвердили інформацію від Сил безпілотних систем про ураження п'яти танкерів, п'яти суховантажів та рейдового буксиру в акваторії Азовського моря, які використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Суховантажні судна та буксир забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника.

Окрім того, уражено склад боєприпасів противника у Донецьку та логістичний хаб у Луганську.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

 

#генштаб_зсу #ураження
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