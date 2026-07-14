Генштаб ЗСУ: Уражено два НПЗ, район перевантаження кораблів, танкери, суховантажі та інші військові об'єкти противника

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтопереробного комплексу "Газпром нафтохім Салават" (Башкортостан, РФ), нафтопереробного заводу "Афіпський", району перевантаження кораблів у районі Геленджика (обидва – Краснодарський край, РФ), п'яти танкерів, п'яти суховантажів та рейдового буксиру в акваторії Азовського моря та логістичних об'єктів на тимчасово окупованій територій України.

"У ніч на 14 липня 2026 року… уражено нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават"

у Республіці Башкортостан РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

За інформацією військових, вчергове завдано ураження нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ.

"Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Афіпський НПЗ має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня росії, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб держави-агресора. Задіяний у забезпеченні російської армії", – розповіли у Генштабі.

Окрім цього уражено район перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю РФ, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення функціонування морської та військової логістики ворога. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Також у Генштабі підтвердили інформацію від Сил безпілотних систем про ураження п'яти танкерів, п'яти суховантажів та рейдового буксиру в акваторії Азовського моря, які використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Суховантажні судна та буксир забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника.

Окрім того, уражено склад боєприпасів противника у Донецьку та логістичний хаб у Луганську.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.