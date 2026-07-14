Епіфаній: наш обов'язок – створити Національний пантеон героїв

Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній вважає, що Україна має повернути прах видатних діячів і створити Національний пантеон героїв минулого і пам'ятати сучасних героїв.

"Зверніть увагу, що практично немає жодної могили наших славних предків (в Україні – ІФ-У). Це спеціально країна-агресор століттями нищила нашу національну пам'ять. Немає ні князів, не гетьманів, всі розсіяні по світу, або взагалі знищені місця їхнього поховання. Але наш обов'язок – це повернути зібрати, створити Національний пантеон наших героїв, героїв минулого і пам'ятати героїв сучасних, які зараз боронять нашу територіальну цілісність", – сказав Епіфаній у вівторок в Києві під час освячення пам'ятного знака гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській лаврі.

Він зазначив, що також у вівторок у Лаврі відбувся молебень за Україну, а також відновлено доступ до Дальніх печер.

"Поступово наша лавра відновлюється, утверджується, українізовується. І цей дух зловісний, людино-вбивчий, дух "руського міра" вивітрюється, виходить з цього високого місця. Лавра стає справжньою українською святинею нашого народу", – наголосив митрополит.

Він додав, що Україна пройдемо ці випробування, відновить, відбудує і відродить те, що втрачено, зокрема, і Успенський собор

"Якщо ми разом, ми досягаємо успіх, ми долаємо будь-які перепони, ми стаємо такою силою, яку ворог ніколи не зможе здолати. Ми це засвідчили. І далі, дай Бог нам всім сили, здоров'я, натхнення і мудрості поступово, крок за кроком утверджувати нашу українську державність, нашу українську ідентичність, берегти і плекати нашу культуру", – наголосив митрополит.

Як повідомлялося, 1 липня Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону.

Згідно із законом, у Пантеоні може бути вшанована пам'ять осіб, які обіймали посади глав держав або прирівняні до них у Русі, Руському королівстві, Українській козацькій державі (Війську Запорозькому), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні. У меморіальному комплексі також мають право бути вшанованими президенти України, крім тих, які відповідно до Конституції були усунуті з поста в порядку імпічменту.

Законопроєкт передбачає вшанування у Пантеоні головнокомандувачів Збройних Сил України під час війни за незалежність, а також осіб, які зробили історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності, захист суверенітету і територіальної цілісності, розвиток культури, науки, спорту, літературної мови та громадянського суспільства. Крім того, у Пантеоні можуть бути вшановані лауреати Нобелівської премії та діячі світового рівня, пов'язані з Україною.

У виняткових випадках прах особи може бути почесно перепохований у Пантеоні разом із членами сім'ї першого ступеня споріднення.

Не підлягає вшануванню пам'ять осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, а також тих, на кого поширюються обмеження законів про засудження тоталітарних режимів і заборону пропаганди російської імперської та нацистської політики.

Кабінет міністрів України передбачив розміщення Українського національного пантеону на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".