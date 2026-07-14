У Генштабі ЗСУ роз'яснили, як функціонуватиме Командування далекобійного (глобального) впливу

Командування далекобійного (глобального) впливу здійснюватиме управління міжвідомчим угрупованням Сил оборони, яке діятиме за єдиним задумом і планом, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Системна робота ЗСУ з ураження противника на всю глибину його оперативної та стратегічної побудови постійно розширюється й удосконалюється. Саме тому ухвалено рішення вивести організацію цієї діяльності на якісно новий рівень. Якщо коротко, різнорідні підрозділи, які здійснюють удари по території держави-агресора засобами Deep Strike, об'єднуються під єдиним командуванням. Командування далекобійного (глобального) впливу здійснюватиме управління міжвідомчим угрупованням Сил оборони, яке діятиме за єдиним задумом і планом", – наголосив речник.

За його словами, це забезпечить більш ефективне використання сил і засобів дальнього вогневого ураження, підвищить якість планування та координації, а відтак – результативність ураження як окремих об'єктів, так і операцій у цілому.

У Генштабі підкреслили, що концентрація всіх спроможностей дальнього вогневого ураження в єдиній системі управління дозволить перейти від окремих високоточних ударів до реалізації єдиної довгострокової стратегії вогневого впливу. Так, це забезпечить можливість послідовно й комплексно уражати найважливіші елементи військового та економічного потенціалу противника, досягаючи ефекту, який неможливо отримати за розрізненого застосування окремих сил і засобів.

Лиховій наголосив, що "створення Командування є відповіддю на стрімке масштабування операцій Deep Strike".

Як нагадали у Генштабі, українські засоби дальнього вогневого ураження системно знищують військову інфраструктуру агресора, логістичні маршрути, пункти управління, підприємства оборонно-промислового комплексу, об'єкти нафтовидобувної та нафтопереробної галузі, які забезпечують фінансування російської воєнної машини, а також інші критично важливі військові й економічні об'єкти противника.

"До складу Командування далекобійного (глобального) впливу передбачено включити визначену кількість підрозділів ударних безпілотних систем дальньої дії, ракетних підрозділів, підрозділів морських безекіпажних систем, а також необхідні частини підтримки, забезпечення та обслуговування", – повідомив речник.

За його словами, йдеться не про створення нових військових частин, а про перепідпорядкування вже існуючих найбільш ефективних бойових підрозділів ракетних військ і безпілотних систем ЗСУ. Їх також підсилюватимуть оперативно підпорядковані підрозділи ударних безпілотних систем інших складових Сил оборони.

"ЗСУ реагують на виклики сучасної війни, масштабують застосування новітніх технологій, удосконалюють організаційну структуру та систему управління, щоб діяти ще ефективніше й перемогти противника, який має кількісну перевагу", – резюмував Лиховій.

Як повідомлялося, 10 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних сил далекобійного командування, яке зосередить наявні ресурси для того, щоб знизити російський потенціал війни. За його словами, "командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений".