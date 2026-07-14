ССО заявили про ураження останнього великого "бензинового" НПЗ РФ за 1,5 тис. км від України

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ в ніч проти 14 липня уразили один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ – "Газпром нафтохім Салават" (Салават, Республіка Башкортостан) – за 1500 км від України, повідомила пресслужба ССО.

"У ніч на 14 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно уразили "Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів рф, розташований в місті Салават, Республіка Башкортостан. ", – йдеться у повідомленні ССО у телеграм у вівторок.

Повідомляється, що місія проходила у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території РФ "Черная искра".

У ССО зазначили, що "Газпром нафтохім Салават" був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році. "Дрони ССО успішно досягли своїх цілей. За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу", – йдеться у повідомленні.

До підприємства дрони ССО подолали близько 1500 км.