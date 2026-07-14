Пожежа, що вирує в лісі поблизу Парижа, охопила вже майже 2 тис. га

Масштабна пожежа в лісі Фонтенбло на південний схід від Парижа охопила вже понад 1,9 тис. га, повідомляє у вівторок газета "Фігаро".

Пожежа, що спалахнула в неділю, досі не локалізована і продовжує поширюватися.

У гасінні вогню задіяно близько 850 пожежників, залучено чотири спеціально обладнані літаки – безпрецедентні для Паризького регіону авіаційні засоби. Боротьбу з вогнем ускладнюють сильні пориви вітру та торф'янистий ґрунт.

Напередодні затримали двох осіб за підозрою в "умисних або випадкових підпалах" у лісі Фонтенбло.

На ранок вівторка "червоний", найвищий, рівень погодної небезпеки у зв'язку зі спекою введено в 26 департаментах Франції, а з полудня в 58 департаментах діятиме помаранчевий рівень погодної небезпеки. Наразі спричинені аномально спекотною погодою природні пожежі в країні охопили 32 тис. га. За інформацією МВС, це більше, ніж за весь пожежонебезпечний сезон 2025 року.

Ліс Фонтенбло, розташований приблизно за 60 км на південний схід від столиці, простягається на 25 тис. га і щороку приваблює близько 15 млн туристів.