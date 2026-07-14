На консерваційні роботи Успенського собору Києво-Печерської лаври необхідно 26 млн грн – Бережна

На консерваційні роботи Успенського собору Києво-Печерської лаври необхідно 26 млн грн, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Зараз ми намагаємося дати раду всім наслідкам. Вже закінчені протиаварійні роботи зусиллями Міністерства внутрішніх справ, також зараз проводяться консерваційні роботи, і скоро ми перейдемо до відновлювальних робіт", – сказала Бережна журналістам у вівторок в Києві.

За її словами, уже зібрано 10 млн грн меценатських внесків на відновлення Лаври.

"Ми прорахували, скільки грошей потрібно для того, щоби зробити консерваційні роботи, вже є дефектний акт, і це є 26 млн грн. Після того, як ці консерваційні роботи буде завершено, зробимо проектно-кошторисну документацію на відновлення Собору до його первісного стану", -додала вона.

Бережна наголосила, що консерваційні роботи необхідно зробити до зими, щоб "Собор не міг бути пошкоджено вагою снігу, це дуже важливо, це трохи інше, ніж дощ, там більше тиск".

Як повідомлялося, 15 червня через російський обстріл горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зокрема, влучання російського безпілотника Shahed завдало значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер'єру собору, також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

За оцінками генерального директора національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка, збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько двох років.