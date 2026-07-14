Німеччина передала Україні 10 комплектів гідравлічного рятувального обладнання

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала від Німеччини 10 комплектів оснащення для проведення аварійно-рятувальних робіт, повідомляє ДСНС у вівторок.

"Обладнання дозволяє фахівцям ДСНС швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції та транспортні засоби. Це обладнання суттєво посилить спроможності наших підрозділів та допоможе врятувати ще не одне людське життя", – зазначив заступник Голови ДСНС України Володимир Демчук.

Оснащення було закуплено Урядом Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

"Це приклад ефективної співпраці і свідчення справжнього партнерства й дружби між Німеччиною та Україною", – підкреслила тимчасова повірена у справах Німеччини Катрін Бухгольц.

Обладнання передане у рамках проєкту "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні", який реалізується за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини і є частиною програми допомоги для розвитку в перехідний період.

Це не перша допомога ДСНС в межах проєкту, коли українські рятувальники отримують сучасну техніку та спеціалізоване обладнання і проходять навчання.