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У Києво-Печерській лаврі відбулося освячення пам'ятного знака гетьману Мазепі

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У Києво-Печерській лаврі відбулося освячення пам'ятного знака гетьману Мазепі
Фото: Єгор Шуміхін

В Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відбулося освячення пам'ятного знака гетьману Івану Мазепі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", зранку у вівторок на Соборній площі Лаври митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній звершив чин освячення пам'ятного знака Івану Мазепі.

Під час заходу Епіфаній зазначив, що зараз Україна відновлює історичну пам'ять.

У заході також взяли участь перший заступник міністра культури України Іван Вербицький, генеральний директор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), народний депутат Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), представники ПЦУ, Мінкультури, заповідника, культурні і громадські діячі.

Іван Мазепа – один із найвидатніших українських державників і найбільших ктиторів Києво-Печерської лаври. Саме за його підтримки наприкінці XVII – на початку XVIII століття сформувався архітектурний образ святині. 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у День Конституції оголосив про встановлення погруддя гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі, а також ініціював встановлення пам'ятника І.Мазепі на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну.

Тепер Кабінет міністрів України має розглянути постанову, яка дасть змогу провести архітектурний конкурс проєктів пам'ятника Мазепі в Києві навпроти Бесарабського ринку, а також громадські слухання і круглі столи щодо його встановлення.

 

У Києво-Печерській лаврі відбулося освячення пам'ятного знака гетьману Мазепі
#памятник_мазепі #освячення #києво_печерська_лавра
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