Протиаварійні роботи в "Мистецькому арсеналі" завершаться продовж місяця, далі – консерваційні й відновлювальні роботи – Бережна

Протиаварійні роботи у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький арсенал" (Київ) завершаться продовж місяця, а далі будуть консерваційні роботи й роботи з відновлення, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Зараз відбувається підготовка дефектного акту. Ми виділили з Українського фонду культурної спадщини, це близько двох мільйонів гривень, для того, щоб дати раду максимально необхідним роботам, які потрібно зробити, щоб далі конструкція не розпалась, не розсипалась, не була пошкоджена вітром, дощем чи снігом", – сказала Бережна журналістам у вівторок, відповідаючи на запитання, скільки коштів необхідно на відновлення "Мистецького арсеналу".

Вона зазначила, що протягом місяця протиаварійні роботи буде завершено, затим розпочнуться консерваційні роботи, а далі – роботи з відновлення.

"Для того, щоб зробити грамотно-консерваційні роботи, потрібно порахувати, зробити проєктно-кошторисну документацію, щоби зрозуміти, скільки коштів потрібно, які роботи потрібно зробити. Тому якраз зараз цим займається команда", – додала вона.

Як повідомлялося, 15 червня від влучання російського "шахеда" постраждав Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал". Зокрема, серйозно постраждала велика частина покрівлі лівого крила Старого Арсеналу.

Генеральна директорка Олеся Островська-Люта вважає, що відновлення комплексу коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень.

На початку липня Український фонд культурної спадщини (УФКС) вперше надав фінансування на відновлення – понад 1,5 млн грн отримав "Мистецький арсенал" на першочергові протиаварійні роботи у будівлі Старого Арсеналу.