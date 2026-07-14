Командувач СБС ЗСУ: Уражено 11 суден "тіньового флоту" РФ у Азовському морі

Сили безпілотних систем Збройних сил України у ніч проти вівторка уразили п'ять танкерів, п"ять суховантажів та один буксир "тіньового флоту" РФ в акваторії Азовського моря, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"+11 за ніч 14 липня. 116 суден за 9 діб впольовано Птахами СБС у Азовському морі у межах операції "МоЛоЧКа": 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир. Тіньовий флот анорексує, але має зникнути, як вид", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі командувача СБС.

Бровді роз'яснив суть операції зі знищення російського фідерного флоту на Азові.

"Параліч фідерного флоту РФ ("кур'єрські" малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7 000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту РФ, по суті унеможливлює вивіз на експорт "чорного золота" з баз портової нафтоперевалки… Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів, що не проходять по осадці до нафтотерміналу чи порту і вимушено танкеруються (завантажуються) з ємкостей тих танкерів-кур'єрів у Чорному морі на рейді, приймаючи на борт об'єм з 12-15 таких шниряючих водою плавзасобів", – розповів командувач.

Він додав, що ураження малотоннажних танкерів та буксирів, що їх евакуюють морем після уражень, обмежує доставку дефіцитного бензину в Криму через мілководдя Азовського моря, залишаючи основним і дуже небезпечним способом доставку авто- та залізничними цистернами, котрі теж перебувають під вогневим контролем СБС ЗСУ.