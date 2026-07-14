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Сирський: маємо інформацію про 72% ротацій за наказом про перебування військовослужбовців на позиціях не більш як два місяці

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Сирський: маємо інформацію про 72% ротацій за наказом про перебування військовослужбовців на позиціях не більш як два місяці
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що тримає на контролі питання ротацій військовослужбовців на передньому краї.

"Так, за результатами роботи груп контролю наразі маємо інформацію про 72% ротацій, які проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військовослужбовців на позиціях терміном не більш як два місяці. Водночас є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни", – написав він у соцмережах.

Головком наголосив, що також є по Збройних силах загалом близько двох десятків воїнів, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше.

Він запевнив, що " вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення".

"Наші воїни заслуговують на гідне ставлення. Командири зобов'язані докладати для їх вчасної ротації максимальних зусиль – насправді, а не на папері. Так, подекуди для заміни військовослужбовців на позиціях у "кілл-зоні" потрібна справжня комплексна спецоперація, із залученням кількох груп операторів БпЛА, НРК, розвідки тощо, під прикриттям негоди і темного часу доби", – пояснив Сирський.

Проте, за його словами, головний компонент цих операцій – небайдужість командира, адже " навченого особового складу для таких ротацій достатньо".

"А коли йдеться про життя і здоров'я українських воїнів та справедливе ставлення до людей – необхідно вживати всіх можливих заходів. Наголошую ще раз для командирів усіх рівнів: доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Працюємо на конкретний спільний результат", – йдеться у дописі.

Сирський наголосив, що мають бути "лише чесні доповіді, відповідальні рішення, своєчасні та рішучі дії".

 

#зсу #сирський #ротація
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