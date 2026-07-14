Сирський: маємо інформацію про 72% ротацій за наказом про перебування військовослужбовців на позиціях не більш як два місяці

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що тримає на контролі питання ротацій військовослужбовців на передньому краї.

"Так, за результатами роботи груп контролю наразі маємо інформацію про 72% ротацій, які проведені відповідно до наказу про забезпечення перебування військовослужбовців на позиціях терміном не більш як два місяці. Водночас є бригади, які не спромоглися здійснити такі зміни", – написав він у соцмережах.

Головком наголосив, що також є по Збройних силах загалом близько двох десятків воїнів, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше.

Він запевнив, що " вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення".

"Наші воїни заслуговують на гідне ставлення. Командири зобов'язані докладати для їх вчасної ротації максимальних зусиль – насправді, а не на папері. Так, подекуди для заміни військовослужбовців на позиціях у "кілл-зоні" потрібна справжня комплексна спецоперація, із залученням кількох груп операторів БпЛА, НРК, розвідки тощо, під прикриттям негоди і темного часу доби", – пояснив Сирський.

Проте, за його словами, головний компонент цих операцій – небайдужість командира, адже " навченого особового складу для таких ротацій достатньо".

"А коли йдеться про життя і здоров'я українських воїнів та справедливе ставлення до людей – необхідно вживати всіх можливих заходів. Наголошую ще раз для командирів усіх рівнів: доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Працюємо на конкретний спільний результат", – йдеться у дописі.

Сирський наголосив, що мають бути "лише чесні доповіді, відповідальні рішення, своєчасні та рішучі дії".